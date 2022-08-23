3% من صادرات “الابيض المتوسط” خلال تموز ذهبت للعراق

2022/08/23 | 17:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (AKİB) التركية، ان العراق كان ثالث أكبر مستورد لهذه المحاصيل خلال الشهر الماضي.

وقال رئيس الجمعية، فرحات جوروز، ان “صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة تجاوزت 155 مليون دولار في شهر تموز/ يوليو الماضي، في حين بلغت حصة المصدرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط من إجمالي الإيرادات 54.4 مليون دولار”.

وبين ان “تركيا سلمت خلال الشهر الماضي 179 ألفاً و400 طن من المنتجات إلى الأسواق الخارجية”، موضحاً ان “الصادرات الأوروبية لروسيا نمت بنسبة 53% لتصل إلى 83.1 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات إلى ألمانيا 28.2 مليون دولار، فيما كان العراق ثالث أكبر مستورد للفواكه والخضروات التركية الطازجة حيث اشترى ما قيمته 4.3 ملايين دولار من المنتجات”.

وتابع جوروز أن “الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت بنسبة 148% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليونا دولار، وأن شحنات المنتجات إلى النمسا قفزت بنسبة 143% لتصل إلى 1.9 مليون دولار، كما سجلت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 100٪ لتصل إلى 1.1 مليون دولار”.

واشار الى انه “كان أكثر المنتجات التصديرية مبيعاً هي محاصيل الخوخ والكرز والمشمش”، لافتا الى ان “صادرات الخوخ ارتفعت بنسبة 53% لتحقق إيرادات قدرها 41 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الفطر لتصل إلى 1.6 مليون دولار، كما زادت صادرات الكمثرى والمشمش بنسبة 106٪ و82٪ لتصل إلى 1.2 مليون دولار، و26 مليون دولار على التوالي”.

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