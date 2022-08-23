بالوثائق.. القضاء يصدر منع سفر وحجز الاموال بحق صباح الساعدي وغايب العميري

2022/08/23 | 17:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت محكمة الكرخ، 08/23/2022، امرا بمنع سفر بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي....

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القضاء يصدر منع سفر وحجز الاموال بحق صباح الساعدي وغايب العميري أولاً على المسلة.

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