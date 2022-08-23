2022/08/23 | 17:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اصدر القضاء العراقي، 08/23/2022، مذكرات القاء القبض بحق عدد من الشخصيات التابعة للتيار الصدري....

ظهرت المقالة القضاء يصدر أوامر القبض بحق قيادات التيار الصدري (وثائق) أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر أوامر القبض بحق قيادات التيار الصدري (وثائق)) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر أوامر القبض بحق قيادات التيار الصدري (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).