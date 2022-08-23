التربية تخطط لتوسيع نطاق التغذية المدرسية بجميع المحافظات

2022/08/23 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، التخطيط لتوسيع نطاق التغذية المدرسية وصولاً إلى جميع محافظات العراق. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي استقبل المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) للشرق الأوسط كورين فلايشر والوفد المرافق لها".وأضاف البيان، أن "الزيارة بحثت إمكانية توسيع برنامج التغذية المدرسية لتوفير فرص أفضل لجميع الأطفال المحتاجين ومساعدتهم على الاستمرار والبقاء في المدرسة ومدهم بالدعم اللازم لتعليمهم وبناء مستقبلهم". وأكد الوزيروفقا للبيان أن "وزارة التربية هي نصيرٌ قديم للتغذية المدرسية، وتعدّه الدعامة الرئيسة لمساعدة الأطفال على الاستمرار في عملية التعليم، وقد برهن برنامج التغذية المدرسية على أنه أمر حيوي لتحقيق النجاح في التعليم، وتعزيز التركيز لدى الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية".وتابع، "استطعنا إعادة 35 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة ضمن المحافظات التي طبق فيها مشروع التغذية المدرسية، ونحن نعمل الآن مع شركائنا في برنامج الأغذية العالمي من أجل وضع استراتيجية لتوسيع نطاق العمل، بعد أن حقق مكاسب كبيرة للعملية التربوية وعالج ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، وطموحنا من هذا المشروع الحيوي هو أن يُنفذ في جميع محافظات العراق".ومن جانبها قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط سعادة كورين فلايشر: "أملي كبير عندما أزور وزارة التربية لأنها ترسم المستقبل، وأنتم جزء من تحالف برنامج التغذية المدرسية، وسيواصل برنامج الأغذية العالمي دعم وزارة التربية بالتدريب والتطوير في مجال الأنظمة الأساسية ومهارات الموظفين وفي نهاية المطاف تعزيز مستقبل الملايين من أطفال المدارس".ولفت البيان إلى أن "اللقاء حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية، حسين صبري اللامي، ومدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي، فخري نايف الجميلي، ونجلة رؤوف نافع، مدير قسم التربية البيئية والصحة المدرسية وهيثم حسن عبد، معاون مدير قسم التربية البيئية، ومصطفى جمعة مسؤول شعبة التغذية المدرسية".

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