التربية: تم التخطيط مع برنامج الأغذية العالمية لتوسيع نطاق التغذية المدرسية في عموم العراق

2022/08/23 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) للشرق الأوسط، سعادة كورين فلايشر، والوفد المرافق لها، فيما خططا لتوسيع نطاق التغذية المدرسية وصولاً إلى جميع محافظات العراق.

وهدفت الزيارة، بحسب بيان للوزارة “بحث إمكان توسيع برنامج التغذية المدرسية لتوفير فرص أفضل لجميع الأطفال المحتاجين ومساعدتهم على الاستمرار والبقاء في المدرسة ومدهم بالدعم اللازم لتعليمهم وبناء مستقبلهم”.

وأكد الوزير في معرض حديثه إن “وزارة التربية هي نصيرٌ قديم للتغذية المدرسية، وتعدّه الدعامة الرئيس لمساعدة الأطفال على الاستمرار في عملية التعليم، وقد برهن برنامج التغذية المدرسية على أنه أمر حيوي لتحقيق النجاح في التعليم، وتعزيز التركيز لدى الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية”.

وأضاف، “استطعنا عودة 35 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة ضمن المحافظات التي طبق فيها مشروع التغذية المدرسية ، ونحن نعمل الآن مع شركائنا في برنامج الأغذية العالمي من أجل وضع استراتيجية لتوسيع نطاق العمل ، بعد أن حقق مكاسب كبيرة للعملية التربوية وعالج ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس ، وطموحنا من هذا المشروع الحيوي هو أن يُنفذ في جميع محافظات العراق”.

وقالت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط، سعادة كورين فلايشر، “أملي كبير عندما أزور وزارة التربية لأنها ترسم المستقبل.



معالي الوزير أنتم جزءٌ من تحالف برنامج التغذية المدرسية، وسيواصل برنامج الأغذية العالمي دعم وزارة التربية بالتدريب والتطوير في مجال الأنظمة الأساسية ومهارات الموظفين وفي نهاية المطاف تعزيز مستقبل الملايين من أطفال المدارس.

وحضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، حسين صبري اللامي، ومدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي ،السيد فخري نايف الجميلي ، والدكتورة نجلة رؤوف نافع، مدير قسم التربية البيئية والصحة المدرسية والدكتور هيثم حسن عبد، معاون مدير قسم التربية البيئية ، ومصطفى جمعة مسؤول شعبة التغذية المدرسية.

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