غداً ناشئة العراق بكرة القدم يفتتح مشاركته ببطولة كاس العرب بمواجهة شقيقه المغربي

2022/08/23 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح منتخبنا للناشئين بكرة القدم مشاركته ببطولة كأس العرب، بمواجهة شقيقه المغربي، غداً الأربعاء، في ملعب السيق بمدينة وهران الجزائرية.

ويسعى ناشئة العراق للمحافظة على اللقب الذي أحرزوه بالنسخة الماضية في الدوحة، إذ يتطلع المدرب أحمد كاظم للنجاح في مهمته الأولى.

واستدعى كاظم قائمة ضمت 23 لاعبا للمشاركة في كأس العرب، هم: وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف وكامران أحمد خضير وسجاد راهي ناصر وعلي سالم زوير وأحمد فلاح وحسن عامر كريم وحسين فاهم عدنان وعلي كريم عبد وأحمد جواد كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد مجيد وسجاد رعد حمودي وأدهم قيس خلف ومصطفى عمار هادي وباوان ستار علي وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي حسين وكرار جعفر كاطع وأحمد عبدالرضا محمد وباقر ضياء عدنان وإبراهيم محمد منعم.

وسيلعب العراق ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

مشاركات سابقة

المشاركة العراقية الأولى في بطولة العرب للناشئين تعود للنسخة الأولى في السعودية عام 2011، حيث لعب العراق بالمجموعة الثانية إلى جانب السودان والجزائر وتونس، ولم يظهر بالصورة المطلوبة وخسر جميع مبارياته، أمام السودان (2-3) والمغرب (صفر -2) والجزائر (صفر -1).

ويسعى ناشئة العراق للمحافظة على اللقب الذي أحرزوه بالنسخة الماضية في الدوحة، ويتطلع المدرب أحمد كاظم للنجاح في مهمته الأولى.

حصد اللقب

المشاركة الأبرز للعراق في البطولة، حضرت بالنسخة الثالثة في الدوحة 2014، بمشاركة 8 منتخبات وزعتها القرعة إلى مجموعتين، فضمت الأولى قطر والبحرين وجيبوتي وموريتانيا، والثانية العراق والسودان والسعودية وفلسطين.

وبدأ العراق مهمته بالفوز على السودان (2-1)، وتعادل مع السعودية سلبيا، ثم انتصر على فلسطين (2- صفر) جامعا 7 نقاط وضعته قي قمة المجموعة ليواجه في الدور نصف النهائي منتخب جيبوتي ويهزمه (4- صفر).

وفي المباراة النهائية واجه المنتخب العراقي منافسه السعودي، وتمكن أسود الرافدين من العودة لبغداد بكأس البطولة بعد الفوز (2- صفر).



وتم اختيار العراقي أمير صباح أفضل لاعب في البطولة.

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