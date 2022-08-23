2022/08/23 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الحرب بدأت بشبه جزيرة القرم وستنهي بها، متعهداً باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وجاءت تصريحات زيلنيسكي خلال كلمة ألقاها في قمة القرم الدولية، التي يشارك فيها ممثلون عن 50 دولة حول العالم.

وصرّح زيلينسكي أنه “من أجل استعادة الأمن والاستقرار الى أوربا والعالم، فأوكرانيا تحتاج إلى النصر في مواجهة القوات الروسية”.

وتابع “لذلك، نحن بحاجة لتحرير القرم من الاحتلال أيضا، فالحرب بدأت في القرم وستنتهي بالقرم”.

وتجاهل الرئيس الأوكراني الإشارة إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف القوات الروسية في شبه الجزيرة خلال الأسابيع الماضية، وكان أحدثها، السبت، عندما هاجمت طائرة مسيرة مبنى في مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتصريح زيلينسكي بشأن القرم ليس الأول من نوعه في أغسطس الجاري، إذ كرر جملة أن الحرب بدأت بالقرم وستنتهي بها، وذلك بعيد وقوع هجوم على قاعدة روسية هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: أمن واستقرار أوربا والعالم يحتاج الى نصر أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: أمن واستقرار أوربا والعالم يحتاج الى نصر أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).