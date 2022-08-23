وزارة الاتصالات العراقية تنفي وجود أية نية لقطع خدمة الإنترنت

2022/08/23 | 17:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نقت وزارة الاتصالات تنفي وجود أي نية لقطع خدمة الإنترنت في العراق، و دعت إلى عدم تداول الأخبار المضللة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر مفاده وجود نية لقطع خدمة الانترنت عن عدد من مناطق …

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