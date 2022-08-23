البنك المركزي العراقي ينفي وجود عمليات إخلاء لموظفيه

2022/08/23 | 17:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات إخلاء لموظفيه من مبناه.وقال مصدر مخول في البنك المركزي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحديث عن وجود عمليات إخلاء للموظفين من المبنى عارٍ عن الصحة، مشيراً إلى أن الأجهزة …

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