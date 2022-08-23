تعليق حول إصدار مذكرات قبض بعد تعليق القضاء لأعماله

2022/08/23 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، على اصدار مذكرات قبض من قبل المحاكم رغم اعلان مجلس القضاء الأعلى تعليق اعماله والمحاكم التابعة له.

وقال الدعمي، لـ(بغداد اليوم) ان "مجلس القضاء الأعلى أوقف اعماله بحقوق التقاضي بحضور المواطنين وحضور المحاميين، لكن مجلس القضاء موجود ويصدر له أوامر وقرارات وفق الصلاحيات الممنوحة له".

وبين انه "مجلس القضاء الأعلى يحق له اصدار أوامر القبض بحق بعض الأشخاص، حتى وان علق إيقاف عمل المحاكم التابعة له، لكن هو أوقف العمل التقاضي بشأن جلسات المرافعة وغيرها من الاعمال الأخرى".

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