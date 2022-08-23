الحشد يدخل على خط الصراع الصدري مع القضاء .. اوامر عاجلة من الفياض

2022/08/23 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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امر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، بمحاسبة جميع عناصر الحشد الشعبي المشاركين ضمن سرايا السلام باقتحام مجلس القضاء الاعلى.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم) ان " الفياض امر بمحاسبة المنتسبين في الهيئة ضمن “سرايا السلام” الذين ثبت تورطهم باقتحام مجلس القضاء الاعلى".

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