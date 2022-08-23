السوداني: العراق بات قريباً من الفوضى وتبعاتها وامتداداتها

2022/08/23 | 17:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمر يعني المساس بالسلم الأهلي وأمن البلاد القومي وأنقلاب على العملية السياسية.

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