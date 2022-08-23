2022/08/23 | 18:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علّق القضاء العراقي أعماله يوم الثلاثاء بعد أن كثف أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى...

ظهرت المقالة رغم الانسحاب..



محاصرة البرلمان يؤشر على تقوض الدولة..



والسيناريو اليمني يبرز أولاً على المسلة.

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