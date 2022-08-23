2022/08/23 | 18:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حثت واشنطن، 08/23/2022، جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف.المسلة تنشر...

ظهرت المقالة واشنطن تحث جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحث جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحث جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).