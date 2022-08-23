وصفات علاجية مرعبة ضمّتها مخطوطات تعود للعصور الوسطى.. من وضعها؟

2022/08/23 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون حساء الدجاج لديك الحل المناسب لمحاربة نزلات البرد.لكنّ مشروعًا جديدًا كشف عن مخطوطات يبلغ عمرها ألف عام، تقدّم علاجات طبية غريبة، أوصى بها أولئك الذين عاشوا في العصور الوسطى.

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