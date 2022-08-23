بعد 8 سنوات.. السعودية تطلق سراح صاحب

2022/08/23 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات السعودية سراح الشاعر الفلسطيني أشرف فياّض، الذي سُجن ثماني سنوات، لإدانته بالردة، على ما أفادت منظمة حقوقية الثلاثاء.

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