2022/08/23 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر يدعو المتظاهرين للانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى وإبقاء الخيم في مكانها المركز الخبري الوطني.

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