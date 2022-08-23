2022/08/23 | 18:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، تحقيق نسب انجاز متقدمة جداً باعمال تأهيل وتطوير حديقة الأمة وصيانة نصب الحرية وساحة التحرير وسط بغداد.

‏ونقل بيان للأمانة، عن أمين بغداد قوله خلال زيارة ميدانية له للاطلاع على مراحل عمل مشروع التأهيل أن “أمانة بغداد باشرت في وقت سابق بتطوير حديقة الأمة ونصب الحرية وساحة التحرير بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، واليوم حققنا مراحل متقدمة جداً وفي طور أعمال الإنهاءات”.



واضاف أن “أعمال التطوير والتأهيل مستمرة وعلى مدار ٢٤ ساعة، كما يتم العمل على اعادة تغليف جدارية النصب واكمال الاعمال المدنية للبحيرة والمماشي، وهناك أعمال لفرش مادة الزميج لتهيئة المناطق الخضراء المفتوحة لغرض المباشرة بأعمال الزراعة في الموسم الزراعي الخريفي المقبل”.

وتابع أن “أعمال التطوير مستمرة بالتنسيق بين دائرة المشاريع ودائرة بلدية مركز الرصافة باشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء”.

وبين أن “خلال فترة وجيزة سيتم إكمال الأعمال وسيتم إعادة نصب المرأة بإشراف كادر متخصص من الفنانين التشكيليين في وسط البحيرة بعد تهيئة قاعدة النصب، كما يجري العمل على تطوير ساحة التحرير واعادة تغليفها بالحجر بشكل يليق بمشهد العاصمة بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“حديقة الأمة” هل ترى النور؟.. أمين بغداد: حققنا نسب إنجاز متقدمة لتأهيلها بشكل يليق بمشهد العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“حديقة الأمة” هل ترى النور؟.. أمين بغداد: حققنا نسب إنجاز متقدمة لتأهيلها بشكل يليق بمشهد العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).