بالصور.. لاعبو القوة الجوية يخوضون حصة تدريبية مرتدين أقنعة تنظيم الأوكسجين

2022/08/23 | 18:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض لاعبو القوة الجوية، مساء أمس الإثنين، حصة تدريبية قوية هي الأولى، مرتدين فيها أقنعة تنظم استنشاق الأوكسجين.

ويسعى أحمد جمعة، مدرب اللياقة البدنية للقوة الجوية، إلى إحداث ثورة في نهج تدريبات الفريق، قبل بداية الموسم الجديد، والعمل على رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وشهدت الحصة التدريبية وضع اللاعبين أقنعة على وجوههم لتنظم دخول الهواء وخروجه، علاوة على سحب أكياس مطاطية لزيادة القدرة البدنية.

ويحاول الجهاز الفني من خلال هذه التدريبات، خفض نسبة الإصابات بين لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، إلى جانب زيادة الجانب البدني.

يذكر أن القوة الجوية يستعد لخوض معسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام المقبلة.

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