2022/08/23 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد يوجه بإزالة المخازن العشوائية: وجود (٤٢٩) مخزنًا في الرصافة 23 / 8 / 2022 وجه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، رؤساء الوحدات الإدارية بإعتماد كتب دوائر الدفاع المدني ورفع التجاوزات المتعلقة بالخزن العشوائي، فيما حذر من وجود (٤٢٩) مخزنًا عشوائيًا في المناطق السكنية والتجارية والصناعية بجانب الرصافة.ودعا السيد المحافظ، خلال إجتماع […]

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