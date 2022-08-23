إعلامية إماراتية شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا

2022/08/23 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في باريس، موضحة أن عناصر الشرطة الفرنسية رفضوا مباشرة التحقيق في الواقعة بحجة أنهم في إجازة.

وفي مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الإعلامية مهيرة عبد العزيز: “وصلت مطار باريس أورلي واتسرقت مني الشنطة اللي فيها جواز سفري وتليفوني والكريديت كارت ومحفظتي..رحت وسويت بلاغ في الشرطة وكلمت السفارة، طبعا ما قصروا وإن شاء الله يوم الاثنين بيطلع لي جواز سفر مؤقت لأرجع دبي”.

وتابعت: “بس للأمانة تليفوني متوهجة فيه لأن كل شيء مرتبط بالتليفون، إن كان الدفع والكريديت كارت، وخاصة حسابات السوشيال ميديا لن أستطيع التواصل من خلالها إلا بعد عودتي لدبي”.

وأعربت الإعلامية مهيرة عبد العزيز عن شكرها لشرطة الإمارات قائلة: “تخيلوا أنا في فرنسا قالي مسؤول بشرطة المطار سوري اليوم سبت وأحد إجازة لا نقدر نفتح الكاميرات اللي هم مفروض مداومين 24 ساعة من أجل معرفة سارق الشنطة”، لافتة إلى أن “العاملة التي كانت موجودة بدورات المياه هي من سرقتها، لأنها نسيت حقيبتها هناك وخرجت، وحينما عادت بعد دقائق لم تجدها، والعاملة كانت موجودة هناك”.

وأوضحت أنها طلبت من الشرطة أن تحقق مع العاملة لكن الشرطة رفضت بسبب إجازتهم الأسبوعية.

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