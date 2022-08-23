واشنطن تبدي موقفاً من التظاهر أمام القضاء

2022/08/23 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، موقفاً من التظاهرات أمام مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد، فيما شددت على ضرورة حل الخلافات سلمياً بين الأطراف السياسية.وقالت السفارة في بيان، “نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى.



ونحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي”.

ودعت السفارة، المتظاهرين إلى “احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه”.

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