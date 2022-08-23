2022/08/23 | 18:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الأميركية تحث جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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