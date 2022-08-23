القضاء العراقي يصدر أمرا بمنع سفر قياديين في التيار الصدري ويحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة

2022/08/23 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية على وثائق

صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق،

اليوم الثلاثاء، تفيد بمنع سفر قياديين

في التيار الصدري وحجز أموالهما

المنقولة وغير المنقولة

ووفقا للوثائق، فإن قرار القضاء نص ع

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