شاهد بالفيديو.. واشنطن ستنهي العراق بالكامل في هذه الحالة !!

2022/08/23 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TFqzDAzC9Bs

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