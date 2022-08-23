إياتا: توقعات بتعافي حركة الطيران في العالم بحلول عام 2024

2022/08/23 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تتراجع خسائر قطاع الطيران إلى 9.7 مليار دولار أمريكي هذا العام، بعد أن سجلت حوالي 180 مليار دولار أمريكي في عامي 2020-2021، وسيدعم هذا الاتجاه الطلب المتزايد، إلى جانب إلغاء القيود المفروضة على السفر في معظم المناطق،

وأضاف إياتا في دعوته لفعاليات الندوة المالية العالمية لعام 2022، التي تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة بين 19-22 سبتمبر المقبل، أنه من المتوقع أن تتعافي حركة الطيران إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول عام 2024، مع إمكانية تحقيق الأرباح خلال عام 2023.

وتركز الندوة على إعادة رسم ملامح مرونة قطاع الطيران في العالم، في فترة التعافي من تداعيات الجائحة والقيود التي فرضتها الحكومات على أنشطة السفر على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات ديون شركات الطيران بشكل ملحوظ مع اضطرارها للاقتراض لتتمكّن من تجاوز الأزمة، بينما يسعى القطاع لتحقيق تعهداته بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن شركات الطيران تتسم بقدرٍ كبير من المرونة، وتمثل هذه الفترة الوقت المثالي بالنسبة للشركات للاستفادة من الجهود الكبيرة وتدابير إعادة الهيكلة الصعبة التي مرّت بها على مدى العامين الماضيين لاغتنام الفرص بينما تتجاوز الأزمة.

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