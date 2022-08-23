عاجل| عقب انسحاب الكاظمي.. قمة رباعية في مصر تبحث التعاون والتطورات الإقليمية

2022/08/23 | 18:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قادة كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين اليوم الثلاثاء قمة رباعية في مدينة العلمين المصرية، بعد انسحاب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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