إحصائية جديدة بعدد إصابات ووفيات الكوليرا في العراق

2022/08/23 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة بعدد إصابات ووفيات الكوليرا في العراق.وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن الصحة سجلت “29 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها حالة وفاة سجلت في بابل”.

وأشارت إلى أن “مجموع الإصابات بالكوليرا في العراق ارتفع إلى 1008 حالات، بينها 5 وفيات”.

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