رئيس مجلس القضاء يؤكد على احترام حق التظاهر السلمي

2022/08/23 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء ▪️بحث معه إجراءات القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة ومؤسسات الدولة ▪️رئيس مجلس القضاء اكد احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم الاعتداء على ابنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها

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