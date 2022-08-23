رئيس القضاء يؤكد احترام حق التظاهر بشرط عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة

2022/08/23 | 19:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، 08/23/2022، مع قائد الفرقة الخاصة الفريق الركن...

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