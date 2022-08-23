بالفيديو.. تصعيد كبير من جماهير الاطار لاقتحام المنطقة الخضراء

2022/08/23 | 19:07 - المصدر: المسلة

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تصعيد كبير من جماهير الاطار لاقتحام المنطقة الخضراء أولاً على المسلة.

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