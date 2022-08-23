2022/08/23 | 19:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات مشددة للقوات الأمنية في بغداد: لا أرتال غير مرخصة ويعاقب الضابط الذي تمر أمامه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات مشددة للقوات الأمنية في بغداد: لا أرتال غير مرخصة ويعاقب الضابط الذي تمر أمامه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات مشددة للقوات الأمنية في بغداد: لا أرتال غير مرخصة ويعاقب الضابط الذي تمر أمامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).