2022/08/23 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء يبحث مع قائد الفرقة الخاصة “حماية المنطقة الخضراء ومؤسسات الدولة” المركز الخبري الوطني.

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