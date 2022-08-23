الخفاجي: العراق يحقق “تقدماً واضحاً” بفرض الأمن ومحاربة “داعش”

2022/08/23 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، إن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا بتنفيذها ضربات جوية في سلسلة جبال ماما في محافظة الانبار وقاطع عمليات الجزيرة.وكشف […]

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