بيان أميركي بشأن

2022/08/23 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت السفارة الأميركية في العراق، الثلاثاء، جميع الأطراف في العراق على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل الخلافات بطريقة سلمية تستند الى الدستور، بعد توسيع أنصار التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي رد بتعلق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له احتجاجا على هذه الخطوة.

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