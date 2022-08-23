الخارجية الاميركية تعلق على أحداث العراق ونتائج الانتخابات الاخيرة

2022/08/23 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعتبرت الخارجية الاميركية، اليوم الثلاثاء، نتائج انتخابات تشرين الاول الماضي دليلا على رغبة العراقيين بالإصلاح وانتهاج مسار جديد.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية في تصريح صحافي ان "اختيار حكومة البلاد مسؤولية الشعب العراقي ونتوقع من أي حكومة أن تعبر عن إرادته".

واضاف ان "نتائج انتخابات أكتوبر الماضي دليل على رغبة العراقيين بإصلاح وانتهاج مسار جديد"، مشيرا الى ان "التظاهرات عنصر أساسي في الديمقراطيات لكن العنف لا مكان له".

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