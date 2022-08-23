2022/08/23 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مسؤول أمن الخضراء الفريق الركن حامد الزهيري مؤكدا على احترام حق التظاهر السلمي.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وبحث معه إجراءات القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة ومؤسسات الدولة".وأكد رئيس مجلس القضاء بحسب البيان على "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم الاعتداء على ابنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يستقبل مسؤول امن الخضراء ويؤكد احترام حق التظاهر السلمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يستقبل مسؤول امن الخضراء ويؤكد احترام حق التظاهر السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).