لجنة: ترامب صرف 650 ألف دولار من أمول متبرعين لتمويل لوحة له

2022/08/23 | 19:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إنشاء معرض الصور الوطني من قبل الكونغرس في عام 1962.

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