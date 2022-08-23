2022/08/23 | 19:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد الشعبي: لن نكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي: لن نكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي: لن نكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).