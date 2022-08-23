شاهد.. لحظة غرق يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إيطالي

2022/08/23 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت السلطات جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن اليخت الفاخر الذي غرق على بعد نحو 15 كيلومترًا قبالة ساحل كاتانزارو بإيطاليا.

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