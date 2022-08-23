الكشف عن حقيقة فرض انذار 'ج' في بغداد

2022/08/23 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، حقيقة فرض انذار "ج" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، "لا وجود لأي حالة من الانذار "ج" في بغداد".وبين، أنه "فقط تم تشديد الإجراءات الأمنية".وكانت قد أصدرت القيادات الأمنية، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة بينها يتعلق بدخول العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن التوجيهات تضمنت "منع دخول اي قوة عسكرية او رتل يحمل السلاح الى العاصمة بغداد دون موافقات اصولية ورسمية من قيادة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى عدم السماح بأي مظاهر مسلحة داخل المدن".وأضاف، أنه "يتعاقب آمر السيطرة او الفوج ويتحمل المسؤولية كاملة في حال مرور اي رتل بدون موافقات أصولية".وأشار المصدر إلى أن التوجيهات تضمنت "التشديد على التفتيش الدقيق في كافة السيطرات على الاشخاص المطلوبين".

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