ارتفاع اصابات الكوليرا في العراق الى ألف و 8 حالات

2022/08/23 | 20:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 29 إصابة جديدة بمرض الكوليرا بينها حالة وفاة واحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إن “الوزارة سجلت 29 إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالة وفاة واحدة”.وأضاف، أنه “بناء على ذلك ارتفع عدد الإصابات الكلي إلى 1008 حالات من ضمنها 5 وفيات”.

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