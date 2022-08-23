2022/08/23 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بشكل طبيعي في جميع المحاكم اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء.وذكر المجلس في بيان ورد لإيرث نيوز، “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ […]

ظهرت المقالة بعد قرار تعليقه..



القضاء يستأنف غدًا العمل في كافة المحاكم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار تعليقه.. القضاء يستأنف غدًا العمل في كافة المحاكم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار تعليقه.. القضاء يستأنف غدًا العمل في كافة المحاكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).