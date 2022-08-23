هيئة الحشد: لن نكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة

2022/08/23 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بـيـان هيئة الحشد الشعبي بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها...

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