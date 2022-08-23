2022/08/23 | 20:15 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: بالفيديو..
التيار الصدري يُنصب خيم الإعتصامات امام مبنى مجلس القضاء pic.twitter.com/GZw4VdQFdG — المسلة (@Almasalah2)...
ظهرت المقالة بالفيديو..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. التيار الصدري ينصب خيم الاعتصامات امام مبنى مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التيار الصدري يُنصب خيم الإعتصامات امام مبنى مجلس القضاء pic.twitter.com/GZw4VdQFdG — المسلة (@Almasalah2)...
ظهرت المقالة بالفيديو..
التيار الصدري ينصب خيم الاعتصامات امام مبنى مجلس القضاء أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. التيار الصدري ينصب خيم الاعتصامات امام مبنى مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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