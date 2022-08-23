‏بالفيديو.. التيار ‎الصدري ينصب خيم الاعتصامات امام مبنى مجلس ‎القضاء

2022/08/23 | 20:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بالفيديو..التيار الصدري يُنصب خيم الإعتصامات امام مبنى مجلس القضاء pic.twitter.com/GZw4VdQFdG — المسلة (@Almasalah2)...

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التيار ‎الصدري ينصب خيم الاعتصامات امام مبنى مجلس ‎القضاء أولاً على المسلة.

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