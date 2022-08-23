“زيباري” معلقاً على الاعتصام أمام مبنى القضاء “إنه أوصل الرسالة المطلوبة”

2022/08/23 | 20:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، على الاعتصام أمام مبنى القضاء، “إنه أوصل الرسالة المطلوبة”.

وقال زيباري، إن “اعتصام التيار الصدري اليوم امام مجلس القضاء الاعلى ثم انسحابه سلمياً، أوصل الرسالة المطلوبة”، مضيفاً أن “العراقيين والمرجعية الرشيدة وممثليها طالبوا باصلاح القضاء مراراً”.

وأكد أن “القضاء يجب أن يكون محايداً و نزيها ولا يكيل بمكيالين، وأن يقف على مسافة واحدة عملا وليس قولا، فالدستور هو المرجع”.

كما علق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، على تطورات الأحداث واعتصام مبنى القضاء، داعياً إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني”.

وقال بارزاني في بيان، “نتابع بحرص وقلق بالغين التطورات السياسية في العراق، والتي تمضي باستمرار صوب المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات أكثر فأكثر وإبعاد آفاق الحل”، مضيفاً “يكاد الوضع أن يضع مستقبل البلد والسلم المجتمعي في مواجهة خطر جدي، ويعطل مجمل العملية السياسية والحوكمة والمؤسسات”.

وتابع، أن “التظاهرات المدنية السلمية هي حق مشروع يحميه الدستور، لكن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً، ولهذا ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني”، مبيناً أن “البلد لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، واستمرار التوترات أكثر من هذا سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق”.

وقال إننا “في إقليم كردستان نجدد التأكيد على أننا كما نحن دائماً جزء من الحل، وسنقدم كل المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية”، مشيراً إلى أن “البلد بحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية في سبيل العثور على حل قائم على أساس الدستور، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للخروج من الأزمة والانسداد السياسي والوصول بالبلد إلى برّ الأمان”.

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