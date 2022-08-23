قائد شرطة بغداد ينفي دخول قطعاته بالإنذار (ج)

2022/08/23 | 20:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد شرطة بغداد اللواء ماجد فالح الموسوي، اليوم الثلاثاء، دخول القطعات في حالة الإنذار (ج).

وقال اللواء الموسوي في تصريح صحفي أن “لا صحة لما تم تداوله عن دخول القطعات في حالة الإنذار (ج).

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