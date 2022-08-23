وأضاف البيان “فقد زودت الوكالة وخلية الاستهداف طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من خلال توجية ضربة جوية في جبال ماما ضمن محافظة كركوك”.
مشدداً أنه “مهما حاولت العصابات الإرهابية ان تجد ملاذات تعتقد انها آمنة ستكون وكالة الاستخبارات لها بالمرصاد، فلا مصير لهم غير الهلاك ولكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق”.
خلية الإعلام الأمني
23 آب 2022
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة مقتل إرهابيين إثنين بضربة جوية في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة مقتل إرهابيين إثنين بضربة جوية في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).