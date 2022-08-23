بالفيديو.. وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة مقتل إرهابيين إثنين بضربة جوية في محافظة كركوك

2022/08/23 | 20:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته “خبر برس” (واخ) أن “الإستمرار في تبادل المعلومات وتقاطعها أثمر عن نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية”، مؤكدة “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ما أدى رصد تحركات العناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة”.

وأضاف البيان “فقد زودت الوكالة وخلية الاستهداف طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من خلال توجية ضربة جوية في جبال ماما ضمن محافظة كركوك”.

مشدداً أنه “مهما حاولت العصابات الإرهابية ان تجد ملاذات تعتقد انها آمنة ستكون وكالة الاستخبارات لها بالمرصاد، فلا مصير لهم غير الهلاك ولكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق”.

خلية الإعلام الأمني

23 آب 2022

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