2022/08/23 | 20:18 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انسحاب المعتصمين.. مجلس القضاء يقرر استئناف عمله بجميع المحاكم اعتباراً من الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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