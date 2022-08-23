توب 5: احتجاجات العراق تعصف بالقضاء.. وإيران تتخلى عن مطلب رئيسي بالمباحثات النووية

2022/08/23 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قطع رئيس وزراء العراق زيارته إلى مصر بعد احتجاجات أمام مجلس القضاء، وأمريكا تكشف فحوى المناقشات مع السعودية بشأن الحكم على الناشطة سلمى الشهاب، ومسؤول أمريكي كبير يكشف لـCNN تخلي إيران عن مطلب رئيسي خلال المباحثات النووية، وألكسندر دوغين يكشف آخر كلمات ابنته قبل مقتلها بانفجار سيارته، وصولا إلى إبلاغ مدير أمن المعلومات السابق في تويتر عن مخالفات خطيرة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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